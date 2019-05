© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere Robert Green ha deciso di interrompere l'avventura nel Chelsea e di concludere la propria carriera da calciatore. Lo ha annunciato lo stesso calciatore tramite un lungo post su Twitter: "Dopo un'incredibile notte a Baku e 23 anni di carriera, ho deciso di ritirarmi dal calcio professionista. Fare parte di un gruppo eccezionale e delle celebrazioni per la vittoria dell'Europa League, è il miglior modo per concludere questo mio fantastico viaggio. Ho amato ogni momento della mia carriera. Ho giocato insieme e contro i migliori calciatori del mondo e ho imparato molto di più di quanto ho dato al calcio. Ho rappresentato club fantastici, grazie a tutti. Rappresentare il mio paese sarà per sempre uno dei ricordi che mi rendono più orgogliosi, sono onorato di aver vestito la maglia dell'Inghilterra".