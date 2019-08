UFFICIALE: Chelsea, Iké Ugbo passa in prestito al Roda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra all'Olanda, ma soltanto in prestito. Iké Ugbo (20) lascia il Chelsea per accasarsi al Roda per il prossimo anno. Il club dell'Eredivisie ha annunciato l'arrivo dell'attaccante cresciuto nelle giovanili del Chelsea, che andrà dunque a giocare in un campionato di livello inferiore per farsi le ossa: passaggio a titolo temporaneo per un anno, si legge nel comunicato.