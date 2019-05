Dopo quello di Olivier Giroud, il Chelsea in giornata ha ufficializzato un altro rinnovo di contratto: il portiere argentino Wilfredo Caballero ha sottoscritto coi blues un accordo valido per la stagione 2019/20.

.@willy_caballero will be a Blue for the forthcoming 2019/20 campaign! ✍️

