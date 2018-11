UFFICIALE: Chelsea, Kanté rinnova fino al giugno del 2023

Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté ha prolungato il proprio contratto con i Blues fino al giugno del 2023. A renderlo noto è il profilo Twitter del club guidato da Maurizio Sarri.

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! 🙌#Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 novembre 2018