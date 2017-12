UFFICIALE: Chelsea, Musonda jr ha rinnovato fino al 2022

Charly Musonda jr rinnova col Chelsea. L'esterno d'attacco classe '96, che a gennaio potrebbe partire nuovamente in prestito per continuare il suo percorso di crescita, ha firmato fino al 2022. A riportarlo sono i canali ufficiali dei Blues.

Great news! 🙌

Charly Musonda has today signed a new contract with the Blues! https://t.co/qTR99j9ytn

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 dicembre 2017