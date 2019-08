UFFICIALE: Chelsea, Palmer torna al Bristol City. A titolo definitivo

Kasey Palmer ha ufficialmente lasciato il Chelsea, e questa volta lo ha fatto a titolo definitivo. Tornando in quel Bristol City che aveva lasciato da poco, in cui aveva giocato in prestito negli ultimi sei mesi della passata stagione. La compagine di Championship, seconda lega inglese, ne ha annunciato l'acquisto - per circa 4 milioni - e la firma sul contratto fino al 2023.

#KP45 is back in #BristolCity colours having completed a permanent switch from Chelsea. 😍✍️ pic.twitter.com/DAjc8RGq9M — Bristol City FC (@BristolCity) August 1, 2019