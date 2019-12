UFFICIALE: Chelsea, rinnovato il contratto di Tomori fino al 2024

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea ha prolungato il contratto del canadese Fikayo Tomori, difensore che potrebbe rimanere in Blues fino al 30 giugno del 2024. "Sono veramente orgoglioso per me e la mia famiglia. Sono al club da quando ho sette anni, non so niente altro in più del Chelsea. È un sogno rinnovare per cinque anni, sono contento che il club abbia fiducia in me".