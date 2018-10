UFFICIALE: Chelsea, rinnovo fino al 2023 per Marcos Alonso

Continua il matrimonio tra Marcos Alonso e Chelsea. L'esterno spagnolo ha rinnovato con la squadra londinese, prolungando così fino al 2023.

✍️ @marcosalonso03 has committed his long-term future to the Blues! https://t.co/11p5yOSuYy

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 ottobre 2018