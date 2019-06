UFFICIALE: Chelsea, ritorna Petr Cech: farà parte dello staff dei blues

© foto di Imago/Image Sport

Petr Cech ritorna al Chelsea dopo la sua avventura all'Arsenal. L'ormai ex difensore, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, è tornato ai blues per poter far parte dello staff tecnico.

"Sono veramente contento di avere questa opportunità di tornare al Chelsea e aiutare il club nel creare la miglior condizione possibile dal punto di vista dello sviluppo delle performance. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida", ha dichiarato Cech dopo aver trovato l'accordo con la sua ex squadra. Ecco il tweet ufficiale del club: