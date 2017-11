UFFICIALE: Chelsea, si dimette il direttore dell'area tecnica Emenalo

© foto di Imago/Image Sport

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il direttore tdell'area tecnica del Chelsea Michael Emenalo ha deciso di rassegnare le dimissione. Il nigeriano lascia dopo 10 anni: "È stata una decisione molto difficile da prendere, ma credo sia la scelta migliore per me, per la mia famiglia e per il club".