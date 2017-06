UFFICIALE: Chiasso, tris di arrivi dall'Italia

© foto di Antonio Vitiello

In questi giorni il Chiasso è tornato al lavoro per preparare la Challenge League - seconda divisione - che inizierà tra meno di un mese. Il club elvetico ha annunciato tra i nuovi arrivi anche l'attaccante guineano Alhassane Soumah (21), di proprietà della Juventus, il centrocampista svizzero-albanese Edon Beqiri (18), da due stagioni e mezzo alla Lazio, e Moussa Soumare' (19), terzino destro francese che si è distinto in serie D con Nuorese e Virtus Bergamo.