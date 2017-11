UFFICIALE: City, il 22enne Bytyqi si ritira dal calcio e diventa scout del club

In seguito all'emergere di problemi cardiaci il classe '95 Sinan Bytyqi del Manchester City, nato in Kosovo e cresciuto in Austria, ha dovuto lasciare il calcio. Il club, però, grazie all'operato del capo scout Fergal Harkin, ha comunque accolto Sinan nel suo staff come osservatore dei giocatori che vengono mandati in prestito. In questo modo si ufficializza una buona conclusione di una storia comunque piuttosto sfortunata.