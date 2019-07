UFFICIALE: Colonia, arriva Skhiri dal Montpellier. Contratto quadriennale

© foto di Dimitri Conti

Ellyes Skhiri proseguirà la sua carriera in Bundesliga. Il centrocampista franco-tunisino di 24 anni è stato infatti annunciato come un nuovo calciatore del neo-promosso Colonia, che l'ha prelevato a titolo definitivo dal Montpellier, squadra in cui ha fatto la trafila giovanile ed ha anche esordito da pro, conquistandosi la nazionale tunisina, per una cifra stimata sui 6 milioni di euro. Contratto per le prossime quattro stagioni al calciatore che in passato è stato accostato anche alla Fiorentina, in Italia.