Per la prima volta nella sua ancor breve carriera, Salih Ozcan, centrocampista tedesco classe '98, lascia il Colonia, squadra in cui è cresciuto sin da ragazzo e anche città in cui è nato. Lo fa però solamente a titolo temporaneo: ufficiale il suo approdo in prestito per la prossima stagione all'Holstein Kiel, compagine che milita in Zweite Bundesliga.

Und noch ein Neuzugang - Moin, Salih Özcan!👋🏻

Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom @fckoeln

zur #KSV, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2020 und läuft künftig mit der Nummer 13 auf. Herzlich Willkommen an der Förde und #KielAhoi, Salih!🙌🏻 #Holstein #Kiel pic.twitter.com/9L0BXbUvLT — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) August 23, 2019