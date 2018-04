UFFICIALE: Colonia, Horn resta anche in caso di retrocessione

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Timo Horn, portiere del Colonia, ha deciso di non utilizzare la clausola presente sul proprio contratto che gli permetterebbe di lasciare il club in caso di retrocessione (il Colonia è attualmente ultimo a 8 punti dalla salvezza). "Questa è la mia casa - ha dichiarato il giocatore - e nonostante una stagione difficile il club ha obiettivi ambiziosi per il futuro e questo è quello che conta".