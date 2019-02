UFFICIALE: Colonia, la FIFA ha dato il via libera al ritorno di Modeste

La FIFA ha preso quest'oggi una decisione sul futuro di Anthony Modeste, attaccante classe '88 che il Colonia aveva già bloccato a dicembre ma che non poteva dare il via alla sua nuova avventura in Bundesliga per un contenzioso con il Tianjin Quanjian. Quest'oggi è finalmente arrivato il via libera e il calciatore francese potrà essere regolarmente convocato per i prossimi impegni ufficiali.