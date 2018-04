UFFICIALE: Colonia, Markus Anfang sarà l'allenatore nel 2018-2019

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Colonia, nella prossima stagione sportiva, avrà un nuovo allenatore. Come riportano i canali ufficiali dell'attuale ultima forza della Bundes, toccherà infatti a Markus Anfang guidare i biancorossi insieme al suo assistente Tom Cichon. Entrambi firmeranno un triennale e rileveranno in panchina Stefan Ruthenbeck. Anfang quest'anno sta lottando per la promozione nella massima serie tedesca con l'Holstein Kiel (terzo).