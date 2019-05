© foto di Imago/Image Sport

Non è bastato la promozione in Bundes per blindare la panchina di André Pawlak anche nella prossima stagione. Il Colonia ha infatti comunicato che il suo allenatore nel 2019-2020 sarà Achim Beierlorzer. Per il tedesco 51enne contratto fino al 2021, questo l'annuncio ufficiale: