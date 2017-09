UFFICIALE: Colonia, Rudnevs si ritira. Fece piangere la Juventus

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Colonia annuncia che Artjom Rudnevs ha interrotto il rapporto col club con effetto immediato. L'attaccante lettone, che si era legato al club fino al 2019, ha manifestato l'intenzione di ritirarsi. Classe 1988, il giocatore era balzato all'onore delle cronache anche in Italia per una tripletta realizzata con la maglia del Lech Poznan alla Juventus, in una sfida di Europa League a Torino chiusa per 3-3. Per la cronaca Rudnevs segnò anche nella sfida di ritorno a Poznan che sancì l'eliminazione dei bianconeri nella fase a gironi.