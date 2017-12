UFFICIALE: Colonia, sciolto il nodo allenatore: promosso Ruthenbeck

Dopo l'addio di Peter Stoger dello scorso 3 dicembre, il Colonia ha deciso di promuovere definitivamente a tecnico della prima squadra Stefan Ruthenbeck. Quest'ultimo, già allenatore della squadra Under 19, era subentrato come traghettatore in attesa di una decisione definitiva del club. Che ha deciso di puntare su di lui con un contratto fino al termine della stagione.