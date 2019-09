© foto di Stefano Di Bella

Colpo pesantissimo, considerata la lega e la storia del club: i ciprioti del Pafos FC hanno acquistato Bakary Sako, trentunenne esterno d'attacco maliano che si era liberato dal Crystal Palace. Ufficializzato anche l'arrivo dell'ex Huddersfield Town, Daniel Williams, dell'esterno d'attacco scuola Feyenoord, Jerson Cabral, del nazionale cipriota Gerasimos Gylactou e del nazionale haitiano, ex APOEL, Kevin Lafrance. Nessun titolo in bacheca se non la semifinale di Coppa di Cipro nel 2018, il Pafos FC in estate ha preso anche l'argentino Marcelo Torres in prestito dal Boca Juniors e il trequartista anglo-giamaicano Jason Puncheon dal Crystal Palace.