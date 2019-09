© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicklas Bendtner è un nuovo calciatore del Copenaghen. Il danese ex Arsenal e Juventus, accostato anche alla Reggina, ha trovato un accordo con la società danese su base annua. L'attaccante ritorna in patria dopo aver esordito con le giovanili del club danese, prima di passare in Premier League con la maglia dei Gunners. Con la maglia bianconera ha collezionato 11 presenze complessive.