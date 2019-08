Michael Santos è un nuovo calciatore del Copenhagen. Le parti hanno trovato un accordo per i prossimi quattro anni, fino al 30 giugno 2024. L'attaccante 26enne arriva dal Malaga, dove ha collezionato 16 presenze.

FC Copenhagen have signed Uruguay international striker Michael Santos from Malaga CF. He has signed a contract until the summer of 2023, and he will play in jersey #18 #fcklive https://t.co/2Ky0mQyLXr

— F.C. København (@FCKobenhavn) August 21, 2019