UFFICIALE: Cremonese, sfuma Joao Meira. Ha firmato col Valerenga

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Joao Diogo Serpa Meira, difensore classe '87, non sarà un giocatore della Cremonese. Il portoghese del Chicago Fire, che era stato cercato nei giorni scorsi dal club lombardo e sembrava vicinissimo a uno sbarco in Italia, ha infatti firmato con il Valerenga, club di massima divisione norvegese, fino al termine della stagione come annunciato dal club sul proprio sito ufficiale.