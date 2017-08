UFFICIALE: Crystal Palace, arriva Fosu-Mensah in prestito annuale

Il Crystal Palace ha annunciato, attraverso i canali social, l'arrivo del difensore Timothy Evans Fosu-Mensah, proveniente dal Manchester United. L'olandese, classe 1998, è stato acquistato con la formula del prestito annuale.

#CPFC 🦅 are pleased to announce the season-long loan signing of @tfosumensah from @ManUtd! #TFM24 pic.twitter.com/dUAhNZimSf

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 10 agosto 2017