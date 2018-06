UFFICIALE: Crystal Palace, ecco il portiere Guaita

Il Crystal Palace ha ufficializzato l'ingaggio del portiere classe '87, Vicente Guaita. Il giocatore, accostato negli ultimi giorni anche a squadre italiane tra cui la Fiorentina, era in scadenza col Getafe e firma un contratto col club inglese per le prossime tre stagioni.



We're delighted to announce Vicente Guaita has joined #CPFC 🦅 on a three-year deal!

More info 👉 https://t.co/yQLyDf3jS8 pic.twitter.com/eRflocsni5

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 8 giugno 2018