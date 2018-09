UFFICIALE: Crystal Palace, rinnovo per lo scozzese McArthur

Emiliano Rigoni si è trasformato. Come nel romanzo londinese di fine ottocento, firmato Robert Louis Stevenson, ha fatto vedere il suo lato migliore nel monday night contro la Roma, brillando e firmando una doppietta in trentotto minuti. Lo stesso tempo concesso oggi con la SPAL,...

James McArthur si lega ulteriormente al Crystal Palace. Il club inglese, attraverso i propri canali social, ha comunicato che il centrocampista scozzese classe '87 - acquistato nel 2014 - ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2021. Il precedente accordo era in scadenza nel 2020.

