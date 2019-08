© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova avventura per Alexander Sorloth, possente attaccante norvegese di proprietà del Crystal Palace, che ha lasciato a titolo temporaneo il club inglese e si è lanciato in un'esperienza nel campionato turco. La prima punta classe '95, infatti, è stata ceduta in prestito ai turchi del Trabzonspor, che l'hanno rilevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per la prossima stagione. Ecco l'annuncio dato sui social.