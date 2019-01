UFFICIALE: Crystal Palace, torna Sako fino alla fine della stagione

Un ritorno importante per il Crystal Palace che ha annunciato l'arrivo di Bakary Sako. Dopo l'esperienza al WBA l'attaccante maliano è tornato al Palace e ha firmato un contratto fino alla fine della stagione.

The King is Bak! #KingBak 👑@sakobakary26 returns to #CPFC 🦅 on a short term deal.

More 👉 https://t.co/goVdaLiZUw pic.twitter.com/3d33xNhZp0

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 27 gennaio 2019