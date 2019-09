© foto di Insidefoto/Image Sport

Importante rinnovo di contratto in casa Manchester United. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club inglese ha reso noto che il portiere David De Gea ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2023 con opzione per una ulteriore stagione.

Un accordo importantissimo per i red devils, perché il rischio era di perdere l'ex Atletico Madrid a zero visto che il precedente contratto era valido fino a giugno 2020.