UFFICIALE: Deportiva Leonesa, l'ex Juventus Bouy torna al Leeds

© foto di Federico De Luca

Ouasim Bouy (24) torna al Leeds United. Il Cultural y Deportiva Leonesa, club spagnolo che aveva prelevato il centrocampista ex Palermo e Juventus in prestito durante la scorsa estate, ha annunciato l'interruzione del rapporto professionale. Il calciatore nato in Olanda ma di nazionalità marocchina, adesso, proverà a trovare spazio tra le file della formazione inglese.