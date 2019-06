UFFICIALE: Derby County, addio ad Ashley Cole dopo soli 6 mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Cole, ex fra le altre di Arsenal, Chelsea e Roma, ha già terminato la propria avventura al Derby County. A darne conferma è la società britannica che spiega come al giocatore, dopo i sei mesi di questa stagione, non è stato offerto un rinnovo di contratto e quindi la sua avventura è destinata ad interrompersi nei prossimi giorni. Con lui lasciano il club anche Ambrose, Pearce, Nugent e Olsson.