UFFICIALE: Digione, dal Benfica arriva il venezuelano Jhonder Cadiz

Dopo i due acquisti effettuati ieri dalla Juventus U23 (Pereira e Mavididi) il Digione non si è fermato ed ha completato quest'oggi un nuovo colpo di mercato in entrata. Si tratta di Jhonder Cadiz, attaccante venezuelano di 24 anni che arriva in prestito, con diritto di riscatto, dal Benfica. Prende il numero 19 della squadra che milita nel massimo campionato francese.