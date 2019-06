UFFICIALE: Digione, Kombouaré lascia la squadra dopo la salvezza

© foto di Federico De Luca

Antoine Kombouaré ha deciso di lasciare la panchina del Digione. Lo rende noto il club attraverso un comunicato ufficiale. Il tecnico, arrivato a stagione in corso, è riuscito a salvare la squadra che ha evitato la retrocessione in Ligue 2 vincendo lo spareggio contro il Lens. 55 anni, Kombouaré è stato in passato anche allenatore del Paris Saint-Germain, a cavallo del passaggio di proprietà che ha portato il club nelle mani della Qatar Sports Investments.