Da qualche ora Naim Sliti, esterno d'attacco di 27 anni di nazionalità franco-tunisina, ha lasciato la Ligue 1, ed il Digione, per lanciarsi in un'avventura in Arabia Saudita. Ufficiale infatti il suo approdo in forza all'Al-Ettifaq, che l'ha prelevato dal massimo campionato transalpino per una cifra che si ritiene essere di 5 milioni di euro.