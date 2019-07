UFFICIALE: Dijon, dal Guingamp arriva Didier Ndong

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo acquisto per il Dijon: dal Guingamp, come riportato dai canali ufficiali della società francese, è arrivato Didier Ndong. Il centrocampista gabonese ha trovato un accordo per i prossimi quattro anni, fino al 30 giugno 2023. Nella scorsa stagione ha giocato 11 volte in Ligue 1, con due presenze in Coupe de La Ligue e due in Coupe de France.