Ex Juventus Primavera, l'attaccante croato Sandro Kulenovic, classe '99, torna a giocare in patria, nella squadra campione nazionale, in cui peraltro è anche cresciuto a livello di settore giovanile: la Dinamo Zagabria. Conclusa l'esperienza con i giovani juventini, la compagine capitolina l'ha acquisito dai polacchi del Legia per una cifra stimata intorno a 1,5 milioni di euro.

Sandro Kulenović potpisao profesionalni ugovor s Dinamom 😎👏🏻⚽️ https://t.co/Oymtn69FzC // Sandro Kulenović has signed a professional contract with Dinamo 👌🏻💙 #dinamozagreb pic.twitter.com/zSH2sVuLsL — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 2, 2019