UFFICIALE: Dinamo Zagabria, il titolo non basta. Jurcevic esonerato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Situazione particolare il seno alla Dinamo Zagabria, dove Nikola Jurcevic è stato allonanato oggi dalla panchina dei campioni di Croazia, quando alla fine della stagione mancano ancora una gara di campionato e la finale di coppa di lega. Ancor più particolare se si pensa che il tecnico, nonostante un rendimento sotto le attese, ha comunque portato a casa il diciannovesimo titolo di Croazia per i Modri. Il favorito per la sua sostituzione al momento è Bjelica, ex tecnico dello Spezia e dell'Austria Vienna.