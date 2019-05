UFFICIALE: Dopo Robben e Ribery, anche Rafinha dice addio al Bayern

© foto di Imago/Image Sport

Rafinha lascerà il Bayern Monaco quest'estate. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa lo stesso laterale brasiliano, ex tra le tante del Genoa: "Questi otto anni qui sono stati i migliori. Al Bayern ho vissuto grandi momenti, con uno speciale Triplete nel 2013. Ma tutte le cose belle hanno un finale", le sue parole. Il brasiliano, classe '85, è in scadenza a giugno coi bavaresi e saluterà al pari di Ribery e Robben.