UFFICIALE: Doppio rinnovo in casa Real Sociedad

Doppio rinnovo in casa Real Sociedad. Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali, il club spagnolo ha comunicato di aver rinnovato i contratti di Alex Petxarroman e Ander El Haddadi. Il difensore ha prolungato fino al 2021, il centrocampista fino al 2020.

🤝 OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Alex Petxarroman and Ander El Haddadi renew their contracts until 2021 and 2020 respectively #Zubieta pic.twitter.com/LQznkZ8jRB

