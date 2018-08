UFFICIALE: Duje Cop torna in Liga. L'ex punta del Cagliari al Valladolid

Duje Cop riprova l'avventura nella Liga spagnola. L'attaccante croato classe '90, transitato anche in Italia nelle fila del Cagliari, è stato ceduto alla neo-promossa Valladolid, che l'ha rilevato in prestito con diritto di riscatto dai belgi dello Standard Liegi. Per Cop si tratta della terza esperienza in terra iberica, dopo le stagioni già trascorse nel Malaga e nello Sporting Gijon.