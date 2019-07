UFFICIALE: Edu è il nuovo direttore tecnico dell'Arsenal

Già membro dell'Arsenal degli Invincibili, da centrocampista, Edu è adesso tornato in forza ai Gunners, anche se nelle vesti di dirigente, più precisamente di direttore tecnico. Lo ha annunciato tramite una nota ufficiale il club inglese, che fa sapere come l'ormai ex dirigente della Federcalcio brasiliana sia pronto a volare già giovedì negli Stati Uniti per raggiungere la squadra in tour. Il suo ruolo, si apprende, sarà quello di coordinare il lavoro della prima squadra, dell'accademia e dello scouting di giocatore, così da poter contribuire a costruire la squadra.

Welcome home, Edu 👋 — Arsenal FC (@Arsenal) 9 luglio 2019