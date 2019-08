UFFICIALE: Eibar, colpo per il futuro. Preso il portiere ucraino Ltaif

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo in prospettiva per l'Eibar, che ha definito l'arrivo di Dani Ltaif dall'Olympik Donetsk. Il giovane portiere classe 2000, nazionale ucraino U19, giocherà un anno in prestito al CD Vitoria (terza divisione), squadra 'filial' del club basco.