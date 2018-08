UFFICIALE: Eibar, il centrale Elgezabal torna all'Alcorcon due anni dopo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Eibar ha ufficializzato una partenza in prestito dalla propria rosa. Trattasi di Unai Elgezabal, difensore centrale classe '93. Il 25enne, tornato tra i baschi a giugno dopo il periodo trascorso in prestito al Numancia, è stato girato in prestito all'Alcorcon, club nel quale ha già militato nella stagione 2016/17.