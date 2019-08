© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Acquistato dall'Eibar in questa sessione estiva di calciomercato, il centrocampista Roberto Olabe ('96) lascia già la formazione basca e si accasa altrove, anche se solamente a titolo temporaneo. Giocherà infatti in prestito nell'Albacete, società che milita in Liga2 e che l'ha acquisito per la prossima stagione, introducendo così il volto nuovo tramite i suoi profili social ufficiali.