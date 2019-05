UFFICIALE: Eintracht, riscattato Kostic. Contratto fino al 2023

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l'Eintracht Francoforte ha comunicato il riscatto di Filip Kostic. Il giocatore arrivato in prestito dall'Amburgo fino al giugno 2020 è stato riscattato in anticipo. Per Kostic nuoco contratto fino al giugno 2023.