© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Eintracht Francoforte ha annunciato tre nuovi acquisti: dall'Augsburg arriva il difensore Martin Hinteregger in prestito per sei mesi, mentre dal San Paolo arriva l'attaccante Tuta, classe 1999. Ha firmato fino al 2023, costo dell'operazione 1,8 milioni di euro. Per ultimo, anche il terzino destro del Monaco Almamy Touré.