UFFICIALE: Espanyol, addio a Pau Lopez: il portiere non rinnova

E' ufficiale: si separano le strade di Espanyol e Pau Lopez. con un comunicato, il club spagnolo ha infatti reso noto il mancato accordo per il rinnovo del contratto - in scadenza al 30 giugno 2018 - del promettente portiere classe 1994. "E' un peccato - si legge sul sito ufficiale - che le nostre strade si debbano separare. Un ringraziamento a Pau Lopez per aver difeso al meglio la porta dell'Espanyol, dalle giovanili fino alla prima squadra. Buona fortuna per tutto".



És una llàstima que els nostres camins se separin. Moltes gràcies, Pau, per tots aquests anys defensant la porteria #RCDE al futbol base i al primer equip. Bona sort! pic.twitter.com/uIpcCM49ig — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 16 maggio 2018