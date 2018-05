UFFICIALE: Espanyol, Pau Lopez e Jairo Morillas lasciano il club

19.17 - Contratto di tre anni - Per Carlo Ancelotti, pronto un contratto di tre anni, riportano i colleghi di Sky Sport. Confermata la presentazione del 9 luglio. 19.12 - Ancelotti: "Parlo il 9 luglio" - E' stato intercettato a Fiumicino, Carlo Ancelotti. "Parlo il 9 luglio", ha...

LIVE TMW - Napoli, triennale per Ancelotti: "Parlo il 9 luglio". ADL saluta Sarri

Atalanta, Corriere di Bergamo: "Avversari, dalle Far Oer al Kazakistan"

Il Messaggero: "Ore contate per Mediapro"

Milan rischia lo stop in Europa, Gazzetta dello Sport: "Allarme rossonero"

Leggo: "Europa League, rischio esclusione per il Milan"

Il Messaggero: "Lazio, ecco il piano per evitare la fuga"

L'Espanyol ha reso noto tramite un comunicato ufficiale l'interruzione del rapporto con due giocatori della rosa, che lasceranno dunque il club spagnolo il 30 giugno, data di scadenza del contratto. Si tratta del portiere classe '94 Pau Lopez - che pochi giorni fa aveva annunciato di non voler rinnovare il contratto - e dell'attaccante Jairo Morillas, arrivato dalla squadra B quattro stagioni fa.

