Con una nota sul proprio sito ufficiale l'Espanyol comunica l'accordo per il rinnovo di contratto di Gonzalo Avila Gordon, detto "Pipa". 19 anni, nazionale under 19 spagnolo, l'esterno destro ha trovato un accordo fino al 2022 e avrà una clausola rescissoria di 20 milioni per il primo anno, che passerà successivamente a 40.